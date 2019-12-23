孫興民紅牌韋利安球王　車路士完勝熱刺

韋利安球王上身梅開二度，加上孫興民報復踢人領紅，車路士作客2:0完勝熱刺，摩連奴喺徒弟林柏特面前，輸到一敗塗地。車仔近5聯賽輸4場，今仗變陣出擊表現遠勝對手，韋利安上半場先入世界波再入12碼，熱刺本身已經難踢，換邊後仲要有老孫報復踢魯迪加領紅，踢少1人熱刺返魂乏術，摩連奴於職業生涯，首次於主場倒戈輸波。

車仔今仗變陣，踢3中堅陣式，前場韋利安更有球王級演出，蒙特美臣同高華錫亦踢得好生猛。12分鐘車仔左路短角球，韋利安擺過奧利亞，右腳彎射遠柱入網勁精彩，早早領先1:0。熱刺之後反擊，28分鐘施穆沙施素高壓入禁區右腳橫傳，哈利卡尼第一時間狂抽高出，1分鐘後卡尼右輔位傳中，孫興民遠柱左腳一射又唔中龍。

到上半場補時階段，熱刺門將加沙寧加派膠，解圍唔到踢唔中個波，反而成份撞低咗馬高斯阿朗素，球證安東尼泰萊即時吹阿朗素犯規。但經VAR裁判翻睇當時情況，決定畀12碼車仔，韋利安一抽入網，半場2球領先。

換邊後摩連奴換入基斯甸艾歷臣，但熱刺依然處於劣勢，反而車仔攻門仲有威脅，55分鐘馬高斯阿朗素左腳勁射，加沙寧加撲出不遠阿巴謙補中，但因越位在先食鋪詐胡。

60分鐘孫興民宣布熱刺今場玩完，呢名南韓天王同魯迪加撞埋一堆，老孫跌落地報復式向上踩，VAR裁判決定畀紅牌。熱刺打少個破蛋乏力，相反韋利安去到完場前仲大把貨，多次美妙傳送，但簡迪同列斯占士都未能入波，94分鐘韋利安妙傳，巴舒亞伊推入禁區抽射僅斜出，熱刺輸0:2已經輸得少。

摩連奴於職業生涯中，每次為新東家主場出擊鬥舊會都好醒神，於所有賽事13次倒戈取得12勝1和成績，但今次鬥車仔就完敗收場，打爛咗個金漆招牌。事實上林柏特上季帶領打比郡，於英聯盃越級挑戰由摩連奴帶領嘅曼聯，最終打成2:2仲射贏12碼晉級，今次仲輕取恩師帶領嘅熱刺，堅係一代新人勝舊人。

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