破9年英超領紅紀錄！孫興民復仇暴力王

由1扭8做球王，到平英超紅牌紀錄，呢個12月對孫興民嚟講認真難忘。今輪對車路士，熱刺贏咗就升上聯賽榜第4位，但熱刺主場出擊都冇腳好波，老孫有機會埋門又離譜射失，或者令孫興民更加沉唔住氣。下半場同魯迪格一次爭波碰撞，跌咗落地嘅老孫明顯報復向上踩，VAR裁判判係紅牌，孫興民本季已經2次做紅牌阿姑。呢名表面乖仔嘅南韓國腳，於2019年已經3次被趕出場，係近9年領紅最多嘅英超球員。

孫興民平時無論對隊友、領隊、球迷都極有禮貌，形象健康乖仔，但今年佢一次又一次於場上向對手報復，似乎呢個先係老孫嘅真面目。早前對愛華頓被安達高美斯踢跌後，老孫明顯追番住對手嚟踢，最後間接令高美斯嚴重受傷，相信球迷仲係記憾猶新，而上季作客般尼茅夫，老孫出「如來神掌」被罰紅牌，一樣係因為報仇。到今次對住魯迪格，其實後者動作唔算大亦唔係陰濕，不過孫興民都係忍唔住踢人。對上一次喺英超1年攞3張紅牌嘅，係新特蘭球員卡達莫，當時係2010年。

孫興民今次犯規後被球證吹罰，佢已經非常大反應，一臉無辜咁話自己冇做錯，幾乎再次使出眼淚攻勢希望逃過領紅命運，但VAR裁判冇受佢昆。擺明報仇犯規但仲扮無辜，老孫心計認真唔簡單。

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