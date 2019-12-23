【特稿】變陣匠心獨運　林伯贏晒摩佬

熱刺對車路士，焦點當然係「師徒之戰」，摩連奴大戰林柏特。林伯曾於摩佬麾下贏得多次英超冠軍，雙方關係極佳亦師亦友；論經驗摩佬遠勝林伯，但今戰無論排陣同調兵，林伯都完勝師傅，其中將433變為343陣式更加係完美一着，成功將哈利卡尼、孫興民同盧卡斯莫拉嘜得貼貼服服。

車仔近5場聯賽輸4場，今次作客強敵力戰恩師，林柏特精心部署轉換陣式，由以往踢2個中堅轉為3中堅，魯迪格、葛特蘇馬同湯姆利，塞得後防滴水不漏。另外林柏收起佐真奴費路，畀尼高路簡迪踢番佢最擅長嘅防中位置，不時同高華錫箝制迪利阿里，成功截斷傳畀卡尼、老孫同莫拉嘅傳送路線。

另外林伯亦安排韋利安同馬高斯阿朗素，針對性打奧利亞嘅右閘位，搞到呢名防守力弱嘅科特迪瓦後防出晒醜，最終韋利安擺過奧利亞射入先開紀錄嘅1球，之後阿朗素亦於進攻左路殺入禁區博得12碼。

摩連奴今場嘅4231陣式，完全受制對方活躍於中場嘅6個球員，艾歷迪亞同穆沙施素高，完全畀韋利安、蒙特美臣K.O.，至全場毫無優勢。摩連奴亦冇乜好變，半場換入基斯甸艾歷臣，但呢名丹麥中場有離心懶懶閒，到孫興民領紅，基本上成場波已可擺入雪櫃。

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