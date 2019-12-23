校訪＋足球賽　晨曦聖誕送暖

飛躍晨曦足球學校「足動校園」計劃將足球的種子散播到中小學校之中。本月周三（18日），足校到陳南昌紀念學校（特殊教育）進行「聖誕聯歡 愛心行動」活動。晨曦教練以及晨曦球員向學生們進行足球示範，又教導學生簡單的踢球技巧，並進行足

球遊戲及比賽。在活動過程中，學生們感受到別人的關愛，又能提高自信心，覺得原來自己也能協調或做得到某些動作。一些學生更踏出第一步，到台上唱歌，其中一位日籍小學生嘗試訪問司儀，面對羣眾說話。另外，足校還邀請到李雨陽擔任嘉賓，大唱聖誕歌曲及將愛心送給小朋友。160份聖誕禮物送出後，學生們均展現燦爛的笑容，大家都認為應給予有特殊教育需要的學生更多的關懷和支援。李雨陽表示：「整個活動相當有意義，大家藉此機會共建和諧共融的社會。」

今個聖誕，足校除了進行義工服務外，更積極推廣足球運動。本月份，為迎接聖誕節，足校舉行了「聖誕歡欣足球賽」，讓校內球員參與。另外，又舉辦了一連三天共33場的校外足球比賽。分別是U7(6場次)、U8(12場次)、U9(9場次)和U10(6場次)。是次「2019飛躍晨曦聖誕節足球盃」在麥譽嚴教練的協助下，吸引了共22隊球隊參加，在比賽中，讓球員有展示實力的機會以及更投入足球這項健康運動之中。