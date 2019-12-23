【東體爭議】曼聯仲需要普巴！

正所謂「神又係你、鬼又係你」，一講起曼聯仲用唔用保羅普巴，肯定大把球迷話我哋《東網體育》一時一樣，查實對普巴嘅又愛又恨，又點只我哋？仲有好多曼聯球迷，仲有球壇中人囉！尋晚普巴復出後備登場踢咗26分鐘，即刻令「紅魔鬼」進攻線生番晒，《天空體育》畀咗佢曼聯全隊最高嘅7分，前英格蘭國腳中鋒高治公開呼籲曼聯咪畀普巴走。曼聯需唔需要普巴？拗一世都拗唔完！

普巴對上一場聯賽露面係9月30日，休戰接近3個月先復出，但佢唔使好多時間已經搵番晒感覺，幾次靚交都製造到威脅，自己都有射門唔曳，齋講技術實力，唔計態度，佢肯定頂級，由佢入替連格，唔少「魔迷」都應該開心，感受到級數分別。

退咗役嘅高治尋晚講波話：「當普巴同桑馬達喺後備席，曼聯就係缺乏靈感去撕破屈福特防線。屈福特成班人守喺後場，根本冇位畀安東尼馬迪爾、拉舒福特、連格同丹尼爾占士去走位。呢個時候，曼聯就係需要人去搵出突破點，就係當普巴登場後先做到。普巴係進攻思維，而麥湯米尼同費特洛迪古斯就缺乏普巴嘅視野。」

主帥蘇斯克查賽後都話，對於曼聯，今場唯一得着就係普巴復出，佢嘅質素同決斷，係球隊最需要：「普巴嘅過頭波傳送，為球隊同自己都製造到機會。佢一直好努力去爭取回復狀態，佢已經準備好踢番多啲，就睇吓佢之後咩情況啦！」

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