【總結】湖人罩門曝光　雙核缺一不可　

NBA奪標熱門洛杉磯湖人今日又輸波，今季首次遭遇3連敗。「紫金兵團」今場喺主場以104比128不敵金塊，頭號球星「大帝」勒邦占士因胸部肌肉問題缺陣，令球隊進攻火力大減。翻查往績，湖人今季喺主力雙核「大帝」同「一眉」安東尼戴維斯其中一人缺陣下合共3戰，錄得1勝2負，撇除砌低放棄咗球季嘅勇士外，其餘兩場輸晒，過份倚賴孖寶問題，會成為一大隱憂。

「大帝」今季首次缺陣，「一眉」今場都唔係唔盡力，全場取得32分11籃板，可惜今場佢班隊友唔爭氣，就只得休戰5場後復出嘅古斯馬取得16分，係湖人僅有兩個取得雙位數得分球員之一。結果金塊由第3節起拉開分數，最終輕鬆大勝。

事實上，湖人上季喺聖誕節前戰績唔差，但之後出現勒邦占士因傷長休，即刻戰績崩潰，最終更無緣季後賽。依家湖人雖然仲係以24勝6負排喺西岸首席，惟一旦雙核缺一，勢必面臨大麻煩。唔係講笑，今場尾段，安東尼戴維斯都被對手撞傷右腳，但佢依然帶傷打到尾，事後就惹嚟唔少球迷批評。依家大家最擔心係，湖人喺聖誕大戰會唔會出現雙核齊缺陣情況，係都幾大鑊！

今日戰果 （前者主場）

速龍 110:107 獨行俠

塞爾特人 119:93 黃蜂

公鹿 117:89 溜馬

雷霆 118:112 快艇

湖人 104:128 金塊

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