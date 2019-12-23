【東體爭議】決賽王甩拖　祖記對唔住C朗

尋晚全城談論住英超曼聯輸波，仲有摩連奴領軍熱刺倒戈不敵車路士，但其實另邊廂仲有意大利超級盃喺沙特阿拉伯踢咗，最終祖雲達斯以1比3不敵拉素，無緣冠軍。呢次亦係祖記首席球星C朗拿度近13次打決賽首次輸波，決賽之王連勝斷纜，要孭大鑊肯定係祖記教頭沙利，仲有佢班唔爭氣隊友啦！

拉素今場由路爾斯阿拔圖開賽17分鐘先開紀錄，祖記完半場前有C朗禁區邊勁射被救出，然後由保羅戴巴拿近門扳平。不過換邊後，拉素先後有魯歷同卡達迪各建一功，最後以3比1打敗祖雲達斯捧盃。賽後頒獎禮上，C朗一拎到個銀牌，轉頭就除低，擺明勁失望呀！

C朗今場雖然冇入波，但論表現其實絕對唔曳，祖記唯一入波來自佢勁射逼到對手門將甩手，先有保羅戴巴拿補中。佢全場5次射門係全隊第2多，5次過人就係全隊第1，仲有佢傳球成功率高達88%，難惟著名足球數據媒體《whoscored》賽後都評佢7.3分，係祖記全隊最高分。

可惜，今場無論C朗點努力都係冇用，事關主帥沙利嘅「4-3-1-2」陣式係完全被拉素克制，對方嘅硬朗防守加快速反擊，成功取得優勢。最慘係拉素月初先喺意甲贏過祖記3比1，今次沙利一樣冇學精，又輸多場1比3。要知道C朗自從2013年西班牙盃鬥馬體會之後，已經連續12場決賽冇輸過，依家打爛齋鉢，仲唔係畀祖記拖累。唔係講笑，C朗喺2019年總入波只得39球，足足較上年少咗10球，仲要係其中14球係喺國家隊取得，依家C朗喺祖記似乎表現有下滑情況，再留喺祖記，會唔會拖死佢呀？

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