孫興民冇品領紅　呢個世界竟然仲有人撐

南韓球星孫興民尋晚對住車路士，同人拍波跌低，然後碌低起腳踩人心口，事後被球證用紅牌逐離場，相信有睇片朋友都認同球證決定，就連南韓國民都認為佢過火。不過，正所謂曹操都有知心友，何況「老孫」呢？至少熱刺領隊摩連奴就唔係咁睇，仲開腔維護愛徒。有「寸王」盲撐，相信「老孫」以後為佢賣命都得！

摩連奴認為千錯萬錯，都唔係愛徒嘅錯，最錯反而係球證同畀孫興民踢中嘅車路士守將魯迪格：「球證對孫興叱嘅判罰好唔掂，佢應該對魯迪格畀牌先真，孫興民個動作根本猜侵略性。魯迪格去醫院嗰陣係咪斷咗肋骨呢？其他人一定話佢好聰明，我好肯定佢肋骨一定係骨折。」「寸王」擺明係插魯迪格詐傷。

「寸王」仲教埋球證點做嘢：「如果球證先畀張牌魯迪格，咁孫興民就唔會有激烈反應；但如果球證冇畀牌，孫興民咪有情緒囉，我認為VAR同球證都應該考慮埋呢點。」摩帥話唔想糾纏住呢點，但始終強調張紅牌係好奇怪囉。

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