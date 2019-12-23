專欄輪住嚟　為和富大埔派膠夠入屋

大家好呀！我係和富大埔嘅傳媒主任李德明。如果你問我有啲乜嘢強項，平時啲人拍片就可能要剪番幾個鐘先出片，而我就唔使，拍完就可以直出，呢啲可能就係我嘅「特異功能」。

和富大埔呢隊波，我細細個就聽過佢個名。仲記得小五嗰陣，安基斯、「康廉」同「威廉」無端端走咗去我母校度校訪，仲同我哋踢咗場友誼賽，我仲拎咗佢哋簽名添；而幾年前嘅「菁英盃」決賽，球隊仲喺我生日嗰日捧盃。慢慢地，去球場支持和富大埔已經成為咗我嘅生活習慣，自己亦都想為心愛嘅球會盡一分力。依家有時返到去球會，見到當年母校枝「旗仔」仲掛喺度，真係十分感觸。

咁你問我係點樣去做宣傳呢？我就認為最緊要係夠「膠」。膠，派膠嗰「膠」，而要夠膠，淨係靠我一個人係唔可以發場光大嘅，仲要靠一眾職、球員合作，肯陪我去「膠」。今季有「傻強」強勢加盟，再配合埋「細Ben」、「大埔王傑」等「極膠成員」，就令我每一日都有充足嘅「膠」畀我去盡情發揮。

衝擊亞冠最有Feel

較早之前，球隊派咗我去參加亞冠同亞協嘅工作坊，同亞洲各地唔同嘅球會代表交流。其實自己真係冇諗過和富大埔會有踢亞冠外圍賽嘅一日，能夠見證地區球會登上亞冠舞台，自己都有一番感受。

希望各位同我一樣，對和富大埔有特別感情嘅球迷、街坊、同道同手足，可以多啲支持同關注球隊嘅消息同比賽，當然仲有球隊嘅facebook專頁啦！有乜嘢建議，隨時inbox我，不過10點之後send嘅我會第朝先覆，因為我瞓咗！

和富大埔

傳媒主任 李德明