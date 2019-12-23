父母全力支持　傑志孖妹衝呀！

兩個人到底要有幾蹺，才可以不約而同地加入同一隊波，又入讀同一科？今年一同入讀城大媒體及傳播系的兩名傑志女足新球員，曾浩恩（Letti）和李頴欣就證明世上確有如斯巧合之事。當然，這對「孖寶」在球場馳騁背後，也同時依靠着家人的支持。

曾浩恩代父從軍變港將

18歲的曾浩恩踢足球資歷較一般球員淺，她訴說3年前才真正接觸這項運動：「其實我本身對足球完全冇興趣，以前曾玩過10年溜冰，又打過乒乓波，冇諗過依家會全情投入足球世界。」在溜冰場度過十載，更曾在國際賽奪獎，到底有甚麼原因驅使Letti移情別戀？她自言全因父親：「我爸爸年輕時有踢過港隊，但之後因為返工放低咗足球。自從聽完佢講呢件事，就想幫佢完成踢足球嘅夢想。」

父親遺傳足球基因

為了「代父從軍」，Letti在15歲那年參加暑期足球訓練計劃，沒料到當初對足球一竅不通的她，竟然充滿踢波天分：「計劃完咗後入選區隊，有次比賽畀Betty（足總女足經理黃若玲）叫咗去港隊試腳，仲成功入選埋。」由學踢波到入港隊之間僅費時數月，Letti可謂天才橫溢，但是她從來不敢自滿，反而比同齡球員更加努力：「我知自己起步比人遲，所以好想追番上其他人嘅進度。中學時會朝早7點返學校喺球場自己練波，周末又會捉爸爸落街加操。」

進步神速除了拜勤力所獻外，還多得父親無條件支持，Letti表示，年初時既要準備中學文憑試，又要兼顧球會操練，忙得不可開交。幸好有父親從旁協助，令她得以在足球與學業上兩者兼顧：「嗰時球會練到好夜，佢每次都會嚟接我，我可以慳番唔少時間溫書同休息，所以都好多謝爸爸。」Letti還透露，現時幾乎每逢落場比賽，爸爸都成為座上客，令她不得不承認爸爸已成為自己的Fans呢！

李頴欣媽咪捧場最難忘

比起3年前才起步的曾浩恩，李頴欣就相對經驗豐富，她自小三起便接觸足球，直至12歲加入流浪接受正規訓練，中學階段更在車路士足球學校展開球員生涯。整個求學階段在球場度過的時光，幾乎比在課室還多，「頴欣」透露曾因此有班主任向其母親投訴：「佢覺得踢波會影響成績，叫阿媽唔好再畀我踢波。」

「頴欣」表示，其實媽媽當初曾對其踢足球的熱誠抱有懷疑：「細個我玩玩具好快就厭，所以初頭佢覺得我都唔會踢好耐，點知踢踢吓就咁多年。」自從看到女兒如此為一件事堅持，媽媽也漸漸開始信服「頴欣」對足球的熱愛，更為她在足球場上取得的成功而動容，她憶述一次媽媽親自到球場觀看她踢波的經歷：「3年前省港盃媽咪第1次嚟睇我踢波，賽後我哋影相見到佢個樣好開心，我會覺得佢為個女而感到自豪！」

望為傑志爭佳績

媽媽的支持，成為李頴欣足球事業的最強後盾，助她得以鼓起勇氣挑戰更高層次。今季傑志女子隊主力流失，曾助舊東家贏得錦標的「頴欣」當然被寄予厚望，她亦希望透過自身經驗幫助球隊：「今季係多咗份責任，但又唔係好大壓力，而秋玲Miss（傑志女子隊主教練張秋玲）都好信任我，希望自己表現可以穩定啲，保持住個狀態，最緊要幫到球隊。」

李頴欣Profile

年齡：22

位置：翼鋒、前鋒、進攻中場

曾效力球會：流浪、車路士足球學校（香港）、愉園

入選港隊年份：2014

今季上陣：7次

曾浩恩Profile

年齡：18

位置：前鋒、攻擊中場

曾效力球會：和富社企、公民

入選港隊年份：2016

今季上陣：4次