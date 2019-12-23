睇好堅恩！安察洛堤拒絕簽伊巴謙

意大利名帥安察洛堤成為愛華頓領隊之後，首次舉行記者會，傳媒最關注問題係佢會唔會簽入曾於巴黎聖日耳門合作過嘅瑞典神鋒伊巴謙莫域。

「肥安」回應令人失望，就係唔會簽，因為佢手上已經有一位出色射手，就係摩斯堅恩，呢個答案真係令人O嘴。

安察洛堤話：「伊巴謙莫域係我好朋友，亦曾經係我麾下球員，我現時手上已經有好多出色球員，我唔知點解伊巴謙莫域會結束美職生涯，我會聯絡佢，歡迎佢嚟利物浦市，但只限於嚟旅行，而唔係加盟愛華頓。」

至於安察洛堤口中嘅出色球員，原來係指摩斯堅恩：「摩斯堅恩上年表現非常好，係一位出色球員，效力祖雲達斯期間，踢出精彩足球，我教拿玻里時，已經想簽佢，但佢最終轉投愛華頓。」

不過，摩斯堅恩加盟愛華頓後，表現欠佳，喺英超上陣10次都入唔到波，早前對曼聯一役，後備上陣18分鐘，就被看守領隊鄧肯費格遜換走，簡直係一大恥辱。

雖然係咁，安察洛堤仍然好欣賞呢位19歲意大利前鋒，講明會悉心栽培佢，提升佢嘅表現，估唔到伊巴謙莫域今次竟然輸畀呢位大後備。

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