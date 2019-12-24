皇馬天價狂撬文尼　利物浦有後路！

要嚟嘅始終要嚟，但今次唔係巴塞，而係皇馬想撬利物浦主力！根據《SportsMole》報道，皇馬視沙迪奧文尼為下年夏天重點收購對象，「銀河艦隊」已準備超過1億鎊，去利誘利物浦放人。紅軍剛奪歐聯及世冠盃冠軍，絕對唔想賣走主力，但若文尼希望轉換環境挑戰西甲，紅軍或會全力斟介查頓辛祖代替。

皇馬自C朗離開後，始終未能恢復元氣。剛過去夏天皇馬高價購入夏薩特，但呢名比利時國家隊隊長，一直未能發揮最高水準，到依家喺西甲僅入1球。雖然球隊有實施馬、盧卡祖域、雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯等射手，但賓施馬射入12球成隊中神射手，次席射手已經係僅入3球嘅沙治奧拉莫斯，皇馬收購前鋒非常合理。

皇馬領隊施丹一直欣賞文尼，早於18年就有傳文尼將轉投皇馬，只係當時施丹突然離開，先令交易胎死腹中。皇馬收購文尼事在必行，但深知於1月求購可能性係零，故會於下個夏天先正式收購。據報皇馬會先以1億鎊探路，若利物浦嫌價低，皇馬提高報價。

今年27歲嘅文尼自16年加盟紅軍後，於各項賽事上陣148場攻入72球，上季同穆罕默德沙拿、奧巴美揚齊攞英超神射手，本季已取得8個英超入球，雖然少沙拿1球，但其實際表現及影響力已超越沙拿，成為紅軍前線頭號人物。據報利物浦正準備提供新約予文尼，但若文尼最後決定轉投皇馬，紅軍大有機會打多蒙特19歲翼鋒查頓辛祖主意。

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