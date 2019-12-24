三個「真」字！香港運動員成就解鎖

人生短促，無夢難活！香港運動員為追求夢想找尋生命的真締，年年月月拚搏，賽場上寫下一章又一章的動人歷史，可以說2019年的本地體壇就取足了一個「真」字！真情的付出、真誠的奉獻、真確的成績，換來香港人真心的支持及喝采。在大時代中，儘管有連串體壇盛事被擱下，不過，運動員代表着一份永不放棄的態度和精神，勇往直前，現在就趁2019即將完結的日子，回顧一些精彩難忘的時刻，為這班體壇真‧英雄致敬！

江旻憓跌宕起伏保年終一姐

兩次登頂，再度重創，對江旻憓來說，2019年充滿跌宕起伏。香港重劍一姐江旻憓（Vivian）年初贏得世界盃古巴和巴塞隆拿站冠軍，3月初登世界第一寶座。

儘管隨後表現飄忽，千葉亞錦賽更在16強「爆冷」出局，排名稍有回落，幸好她愈挫愈勇，終於在7月布達佩斯世錦賽闖進4強摘銅，成為首位站上世錦賽頒獎台的香港劍手，亦因此重返世界頂端。有喜亦有悲，Vivian在8強前跣倒受傷，導致右膝十字韌帶撕裂，完成手術後，僅花3個月康復，復出首戰即闖世界盃愛沙尼亞站8強，到12月初，更獲邀到瑞士洛桑出席世界劍擊總會的年度頒獎禮，正式領取「年終一姐」獎座。相信明年剩下3站賽事，Vivian能夠再進一步，為東京奧運資格作最後衝剌。

石偉雄世錦賽遞補登上東奧列車

「跳馬王子」石偉雄今夏在體操世界盃成績驕人，連奪克羅地亞及斯洛文尼亞兩個分站金牌，挾着強勁氣勢，於10月出戰德國斯圖加特世界體操錦標賽，「石仔」以兩套高難度「李世光跳」應戰，豈料在決賽階段，第一跳落地時失平衡跌倒，儘管第二跳成功演繹這套難度系數達6分的動作，獲15.000的高分，但綜合計分後只能以第7名完成，無緣世錦賽獎牌，但剔除已藉團體賽入圍選手後，石仔遞補而上，仍鎖定東京奧運入場券，繼2012倫敦奧運後再踏奧運舞台。

雖然奧運資格到手，但世錦賽失利讓「石仔」當場灑下男兒淚：「這8年的路，起起伏伏，很難行……現在出問題，總好過奧運出問題。未來幾個月，一定要提高穩定性，把失誤率降到最低最低。」

何詩蓓大熟大勇游向世界

大熟大勇「女飛魚」何詩蓓接連突破，顯示世界級實力。4月份長池泳賽成功衝擊100及200米自由泳的奧運A標，成首位拿下東奧資格的泳手。她在7月光州世界賽強戰200米自，並以1分54秒98勇奪第4名，締造香港泳史最佳。她更獲DC Trident邀請加盟參戰由一籃子奧運飛魚擔綱的ISL國際游泳聯賽，在3個分站摘下4金，足證她在當今泳壇的地位。她更打破了由池江璃花子保持的200米自短池亞洲紀錄，何詩蓓是奧運潛力股，有望衝擊獎牌。

另外，歐鎧淳8月中旬的新加坡世界盃站的100背造出1分00秒22達到奧運A標，將成奧運「四朝元老」。她偕接力隊多奪兩張接力奧運入場券。令泳隊今年大豐收。

李慧詩爭先賽繼續無敵

去年6月開始，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在爭先至今得21連勝，其中15勝來自2019年。3月波蘭世錦賽，Sarah成為爭先賽及競輪賽「雙料冠軍」，連奪兩件彩虹戰衣，標誌職業生涯巔峰。踏入東京奧運前最後一季，她出戰4站世界盃，亦以一場不失的姿態連摘4金。相信車迷印象最深刻的，必屬上月香港站賽事，當時Sarah藉獎牌勉勵香港人：「希望大家看見香港人的精神，找到方法，為自由而戰。」不過，Sarah今季競輪賽受到對手針對部署，往往難以突圍，最終獲得兩站第5名，一站第11名，更在英國站「炒車」，萬幸沒有大礙。

程小雅「成就解鎖」

競步一姐程小雅踏入運動員生涯黃金期，今年多度「成就解鎖」，2月在神戶賽事締造1小時32分30秒的20公里香港紀錄；3月亞洲賽則大爆發摘得彌足珍貴的銅牌。來到「迷你版奧運」的多哈世界賽，沙漠氣候也難不倒她，收穫了比兩年前高5位的30名！小雅目前在世界排名榜攀升至29位，極大機會藉世界前60名躋身明年奧運，「現在我的狀態處於高峰，明年奧運我以世界前25位為目標！」

李卓耀首奪世巡賽錦標

李卓耀勁揪！隨着社會事件推演，本港多項大型體壇賽事，如香港網球公開賽、維港泳等等都以安全考慮為由而延期或取消，香港羽毛球公開賽是少有如期舉行的賽事。今屆賽事中，香港男單球手李卓耀在晉級過程遇強愈強，先在次圈淘汰五號種子、中國球手石宇奇，再在8強硬撼前世界冠軍、丹麥「巨人」安賽龍，至4強更發揮出香港運動員的堅毅精神，在出局邊緣連追5個局點力壓印度的斯里坎夫過關。決賽之戰同樣扣人心弦，李卓耀面對老對手印尼金汀，在主場球迷瘋狂打氣聲下，決勝局戰至刁時反勝奪冠，贏得個人首個BWF國際羽聯世界巡迴賽冠軍。

吳安儀再做世界冠軍

香港桌球「一姐」吳安儀事隔9年再奪IBSF女子桌球世錦賽冠軍！「四眼Cue后」在決賽對戰泰國新星勒查露，慢熱的開局就如「安儀」今個賽季的寫照，六個紅球世界賽、澳洲公開賽等等都全軍覆沒：「這12個月有想過會否未必再有機會取得任何一個世界錦標了。」但她不服輸，沉着應戰一口氣連取五局，終以總局數5比2反勝，贏得這個大賽錦標。

南華膺雙冠雄霸籃壇

南華籃球隊壟斷本地銀牌及甲一聯賽兩大錦標，在新教練巴拿莫域改造下，打出進攻更強悍及防守更堅實的本色，銀牌決賽雖受到急速冒起的滿貫嚴峻考驗，但南華仍以76比73贏波重奪錦標。

其後惠龍兒歸隊進一步提升南華的經驗值及內線效能，常規賽8連捷加上季後賽力壓東方龍獅，終極王者戰再挫滿貫，以全季全勝完美戰績封王甲一，再創盛世。滿貫崛起四殺永倫兼收穫兩亞，同樣令球迷津津樂道。

黃鎮廷杜凱琹 破天敵不敗身

香港乒乓混合雙打組合黃鎮廷/杜凱琹打破中國組合許昕/劉詩雯的「不敗金身」奪冠！乒乓球混雙為2020東京奧運的新增項目，「黃杜配」經過多年磨合今年終打出代表作，7月份在國際乒聯世界巡迴賽南韓公開賽，首度與「天敵」許昕/劉詩雯碰頭，二人面對應屆世界錦標賽混雙冠軍組合絕不怯場，更先贏兩局11比9、11比8向對手施下馬威，最終以總局數3比1摘金並擊碎對手「長勝將軍」的頭銜，贏得今年首個冠軍，另外亦在世巡賽澳洲站捧走冠軍獎座，總結全季世巡賽錄得2冠、1亞及3次打入4強佳績，年終混雙排名第2，成績斐然。其後他們在世巡賽年終總決賽殺入4強，順利取得東京奧運資格。

杜敬謙潘正潮 猝逝令人神傷

泳壇猛將杜敬謙（Kenneth），雖自幼在澳洲訓練，2016年回流並在翌年正式代表香港出賽，期間屢創新猷，至今仍是16項港績保持者。不過今年3月19日，Kenneth在美國交流訓練期間猝逝，終年26歲。另外，於今年10月，年僅18歲桌球明日之星潘正潮，在香港體育學院緩步跑訓練時暈倒，送院後證實不治。「阿潮」雖然年紀輕輕，但已贏得不少獎項，包括2017世界16歲以下英式桌球錦標賽季軍，曾獲港隊「一姐」吳安儀盛讚有天分。

除了運動員，本港著名排球評述員雷禮義亦於7月因病離世，享年71歲。其「食叉燒」、「後排攻擊2.5」等等的經典語錄，亦因「雷Sir」的離開而成為絕唱。

方力申環島游行善

‧前奧運飛魚方力申於11月5日完成45公里環島游，並以10小時43分06秒創港績，退役15年後創善舉，方力申並獲得歐鎧淳、王合喜及父弟支持，溫情洋溢意義非凡。

16歲「舞」將奪雙金

‧16歲舞蹈組合冼錦濠（右）及李悅琛，8月在山西舉行的全國青年運動會，憑技術及合拍表現，勇摘十項全能及標準舞五項的兩面金牌，潛質優厚。

男拔協恩捧紫荊盃

‧學界霸王拔萃男書院及協恩中學，分別奪得中銀紫荊盃男女子學校冠軍，其中協恩女籃膺「四冠后」建立無敵地位。

風帆雙星衝奧成功

‧滑浪風帆好手陳晞文（圖）在意大利世界賽爭得女子RS:X第10名，而鄭俊樑則取得男子第13名，雙雙為港爭得兩個東京奧運名額。

劉慕裳世沙運掛銅

‧空手道美女劉慕裳於多哈首屆世界沙灘運動會，奪得女子個人形銅牌。另外空手道總會因選拔程序問題及行政失當，被港協暫停會籍。

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