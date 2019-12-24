愛斯賓奴二度易帥　武磊新波士係巴塞名將

西甲踏入歇冬，大部份人都準備開心迎聖誕，除咗係愛斯賓奴教頭柏保路馬捷恩，事關上周日帶隊喺護級大戰不敵雷加利斯嘅佢，尋日就收到大信封，宣布領軍10場之後就被辭退。至於愛斯賓奴新帥人選，據報極有可能係巴塞名將艾比拿度。

尋日正式被解僱嘅柏保路馬捷恩，係今年10月7日先接掌球會，上一手教練係愛斯賓奴由青年軍教頭一職提拔嘅加耶高。柏保路馬捷恩上任之後領軍踢咗10場聯賽，結果只係得1勝2和7負，連埋上場畀雷加利斯砌低，球會決定即時終止佢同教練團職務，希望易帥求護級。

至於愛斯賓奴新帥，根據當地《每日體育報》爆料，極有可能係巴塞名將艾比拿度。現年49歲嘅艾比拿度，球員時代喺巴塞效力8年，亦係西班牙國腳曾為國上陣54次。佢退役後教過希杭，大前季試過喺12月接掌艾拉維斯，最終帶隊由包尾攀上14位，奇迹護級成功，聲望都算唔錯。最緊要係，依家艾比拿度係冇嘢撈，愛斯賓奴接佢係唔使畀違約金，預計日內佢會落實上任，到時中國國腳武磊就會知道，係咪繼續得到重用喇！

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