【不斷更新】英華大勝過關　夢幻決賽撼漢華

本年度的多項學界賽事因着社會事件而延期，港島及九龍兩區的學界籃球賽事，經連日來「開快車」趕回墮後賽程，周二平安夜（24日）在荃灣體育館舉行4強戰，頭場為港島區女子4強賽事，由漢華中學對陣香港真光中學。已稱后5年的漢華中學以小組賽全勝姿態晉身4強，力求衛冕的漢華半場經已大幅領先50比12。中場休息後戰況續一面倒，真光苦無起手機會，相反漢華各人手感發燙，領先仍不惜體力進攻，第三節比數為67比16。最後一節真光即採取主動但未能成功得分，漢華得勢不饒人，更打出一段13比2的攻勢，最後漢華中學憑顧綽姿攻入全場最高32分，協助球隊以87比20大炒真光中學，躋身決賽。

接着的戲碼為港大同學會書院對英華女學校，在小組階段頻頻炒起對手的英華延續霸氣，第一節兩支球隊入局稍慢，但英華手風較順，第一節領先9比2。港大同學會嘗試拉近比分，但關鍵時刻射失罰球，錯失收窄比分機會，半場落後5比20。換邊後，英華眾將找回手感，打出一節24比2的攻勢，絕不放水，第三節繼續領先48比8。第四節開始，落後的港大同學會未有放棄，與英華「梅花間竹」得分，最後英華以61比16勝出，將與較早時勝出的漢華合演夢幻決賽。

學界籃球賽程及戰果（12月24日）

比賽地點：荃灣體育館

港島區4強

9:00am 女子 漢華中學 87:20 香港真光中學

10:10am 女子 港大同學會書院 Vs 英華女學校

九龍區4強

11:20am 女子 協恩中學 Vs 九龍真光中學

12:30pm 女子 培道中學 Vs 寶覺中學

1:40pm 男子 寶覺中學 Vs 英華書院

2:50pm 男子 聖若瑟英文中學 Vs 拔萃男書院