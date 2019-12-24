【東體爭議】其實伊巴謙莫域已經冇人要

「瑞典戰神」伊巴謙莫域自從11月同洛杉磯銀河約滿之後，一直未有落班，佢先後同多間大小球會扯上關係，自己拍過片話會登陸西甲，然後又突然做咗支瑞典祖國球隊股東，甚至又講到實牙實齒會去意甲。根據意大利《安莎社》最新報道，今次又話佢同AC米蘭終於傾掂數，會返去打救呢支前東家咁話，但查實「呂布」人工高，又大牌，同雞肋一樣，食之無味、棄之可惜，究竟係佢未肯落班，定根本冇球會肯要，都好難講呀！

點解話「呂布」係雞肋？冇錯，今年佢喺美職仲有高水準演出，全季攻入30球，但始終美職水平又限，畀人笑佢踢緊養生足球，實則個參考價值未必太高。最慘係以伊巴謙莫域嘅名氣同級數，叫佢做後備又未必肯，但要圍繞佢打造隊波，又嫌佢38歲年紀大，仲有係個教練夠唔夠級數壓住佢都係一大難題。

依家傳到最似層層想簽「呂布」嘅就係AC米蘭，尤其係佢哋上輪意甲狂吞阿特蘭大5蛋，認真醜怪。仲記得伊巴謙莫域喺2010至2012年期間效力「紅黑兵團」2季，幫球隊贏我意甲同意超盃，不過事隔多年，「呂布」係咪有能力將依家排喺意甲11位嘅AC帶番上前列，真係令人懷疑囉！

仲有，之前傳過想搵佢加盟嘅拿玻里，自從炒咗安察洛堤，改由加度素領軍之後，已經放棄簽伊巴謙莫域。此外，好似曼聯領隊蘇斯克查都係話過嫌佢年紀大，冇興趣重簽佢歸隊。最終呢位瑞典傳奇係咪仲踢得番歐洲5大聯賽真係未知，又或者最後改去澳職、中超，甚至去卡塔爾搵食，都唔出奇呀！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。