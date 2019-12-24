【總結】艾迪列治追平鄧肯助馬刺創紀錄　

經歷了11月8連敗的噩夢，終於回到正軌，馬刺在聖誕前表現醒神，周一（23日）晚作客灰熊創出了今季單場得分紀錄，以145比115大勝，這是他們自12月初以加時獲得135分後，最高的得分；而艾迪列治轟入40分，助球隊輕鬆闖關，目前以12勝17負，位列西岸第9。

馬刺與灰熊一戰創下了多項紀錄，除了這是馬刺今季最高得分外，同時也是灰熊隊史最大的失分紀錄（輸145分）。上一場馬刺防守出現了問題，經過調整後，雖然今仗防守都是麻麻，但他們瘋狂進攻，全場命中率達67％，三分球24投15中，其中艾迪列治個人轟入40分9個籃板5次助攻，這是他加盟馬刺後第五次貢獻40+，追平了名宿鄧肯，位列隊史第五。

至於勇士繼續反彈，仍在養傷的「咖喱」史堤芬居里隨隊力撐，羅素爾攻入30分，布克斯又貢獻25分，助球隊在第二、三節已拉開優勢，頂住了對手反攻，最終勇士主場以113比104擊敗木狼，取得兩連勝。

今日戰果(前者主場)

勇士 113:104 木狼

紐約人 115:121 巫師

騎士 121:118 鷹隊

活塞 109:125 76人

魔術 103:95 公牛

溜馬 120:115(加時)速龍

熱火 107:104 爵士

灰熊 115:145 馬刺

太陽 111:113 金塊

帝王 104:113 火箭

拓荒者 94:102 塘鵝

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