曼聯一月開倉清貨　兩大名將悲情送走

平安夜不平安！英超曼聯今日有消息流出，話佢哋揸Fit人伍德沃德已經勒令喺下月轉會窗重開期間，將陣內冗員掃走，其中今季不受重用嘅尼曼查馬迪同馬高斯盧祖均係頭號清貨對象。此外，包括菲爾鍾斯，同兩名未續約新星鍾塔西及安祖高美斯亦可能離隊他投。

包括尼曼查馬迪同馬高斯盧祖今季夾埋先上陣過6場英超，根據《每日星報》所講，領隊蘇斯克查已通知二人，球會嘅未來發展大計冇佢哋份，而伍德沃德更落「柯打」下月將佢哋賣走，以騰出大軍空位同籌措資金引入新兵。

據知，至少有一隊英超球隊已經表達對尼曼查馬迪有意，係咪去熱刺跟番摩連奴就冇人知。至於喺2014年以1,600萬鎊加盟嘅馬高斯盧祖，雖然能夠兼任中堅同左閘，但礙於「蘇B」寧願將機會留畀新人如科素文沙同杜安薛比等，馬高斯盧祖離隊亦勢成定局，有傳佢會被賣離英超。

另方面，根據《ESPN》報道，近期冇乜上陣機會嘅菲爾鍾斯都同樣會被掛牌出售。至於兩名新星本身都係到出年夏天約滿，但遲遲都未同球會續約，如果一月賣唔走，都會係眼白白睇住佢哋明夏免費離隊，到時損失仲大。

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