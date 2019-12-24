【東體爭議】無謂再爭！英超前四已定

熱刺同曼聯近期原本個勢唔錯，一度重燃打入英超前四嘅希望，但經過周日(22日)晚英超之後，由希望變絕望。

上輪比賽之前，熱刺只係落後第4位車路士3分，該仗如果熱刺全取3分，就可以憑得失球差，反超前車仔，升上第4位。不過，近況勝一籌嘅熱刺卻主場輸0:2，由可以超前變被拉開至6分，摩連奴執教熱刺後對曼聯、車路士都輸波，遇名牌即死，又點打入前4位。

同埋熱刺放生咗車路士，連帶其他球隊要打入前4位，機會亦大打折扣。其中曼聯原本只要贏屈福特，起碼可至追至落後車仔4分，但輸波後，已經被拋離至7分，以紅魔鬼成日「自爆」嘅表現，實在冇得追。

至於第5位錫菲聯、第6位狼隊，分別落後車路士4分、5分，兩支都係中型班，喺英超長途賽之中，能否繼續保持水準追貼第4位亦成疑。

英超前4位利物浦、李斯特城、曼城、車路士已「獨立成團」，前4位條線牢不可破，其他球隊要爭入前4位，情況唔樂觀。

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