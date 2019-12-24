跟直播車兜錯路　北韓跑手由冠軍變阿二

「2019東莞國際馬拉松」周日（22日）在當地舉行，吸引3萬名來自各國的跑手參賽，但賽事卻出現罕見一幕。大幅領先的北韓跑手RI KANG BOM，在終點前的分叉路口跟着主辦單位的直播車走錯路，回到賽道後被後方的日本跑手衝刺爬頭，最後由冠軍變亞軍。

根據直播畫面，RI KANG BOM原本領先日本跑手神也大地十多米，眼看已穩奪冠軍，但不久後他突然離開鏡頭，攝影機也改拍神也，直到衝線RI KANG BOM才回到畫面中，旁述當時顯得相當驚訝。事後網上流傳影片，指RI KANG BOM是跟隨一輛白色客貨車偏離賽道。

主辦單位智美體育發表聲明稱，大會按照比賽規劃，在馬拉松終點前約200米處設置直播車輛出口，並由裁判和志願人士在該出口進行引導，防止運動員跑錯路線，賽前的運動員技術會議也明確告知出口位置和注意事項。事件發生後，組委會經過與亞洲馬拉松錦標賽技術代表確認，該兩名運動員成績有效、名次無誤，賽事組織上沒有失誤。

有網民批評大會安排失當，反將責任推到跑手身上；亦有人認同大會聲明的說法，指是北韓跑手臨場失誤。

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