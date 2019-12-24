夢想的約定——戰友變敵人感觸嚎哭

陳奕迅有句歌詞「是敵與是友各自也沒有自由，位置變了，各有隊友⋯⋯」當男拔萃惡鬥聖若瑟英中，球證完場笛聲一鳴，贏波的一方慶祝，輸波的一方落莫，也是平常不過的事。不過，聖若瑟隊長張國希，賽後卻與「敵人」男拔球員丁國晉相擁，贏與輸的二人都齊齊放聲嚎哭，這一切原來是源自一個夢想的約定！

張國希熱淚盈眶地表示：「我同丁國晉喺聖若瑟做咗6年隊友，由細玩到大，曾經約定要一齊打入學界決賽，再並肩出戰精英賽。可惜嘅係今年大家都要重讀，我留喺原校，佢就去咗男拔分道揚鑣！今場波『戰友變敵人』完場一刻真係好多感觸，多年嚟嘅回憶都湧現晒出嚟⋯⋯雖然自己入唔到決賽有啲可惜，但我哋兩個人當中有一個可以完成『入決賽』嘅夢想，其實都係一個唔錯嘅結局。」不過，張國希仍對另一夢想存有希望：「即使入唔到決賽，但如果拎到季軍，我仍然可以參戰精英賽。雖然季軍戰要對英華，擊敗佢哋係有啲難度，但為咗達成同丁國晉『齊齊打精英賽』嘅約定，我會盡全力去兌現呢個『大丈夫承諾』。」

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