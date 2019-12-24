爭入決賽！富力R＆F東方龍獅又鍊過

周三（25日）聖誕佳節，「高級組銀牌賽」於旺角大球場爆發4強大戰，由富力R&F火併東方龍獅爭決賽席位。兩隊近況各異，富力周日作客7比1大破標準流浪，而東方龍獅卻於同日作客0比1僅負理文，但季初東方龍獅北上作客富力曾大勝4比0，究竟東方能否及時反彈，還是由富力R&F一雪前恥？有待球迷入場見證！此外足總今仗繼續向首200位入場的12歲或以下兒童派發門票，讓他們欣賞激戰歡度假期！（周三下午4時開賽）

富力R&F上仗7比1大勝標準流浪後，續居港超榜首，領先次席理文3分，但就多踢1場。主教練楊正光樂見球隊能夠持續在爭標上站於主導位置，不過對完場前失守認為是美中不足︰「整體嚟講係滿意，起碼唔使等到半場後先要去加強攻力，同時亦令大家提升咗唔少信心，去應付呢場4強戰。」「光Sir」續道，上仗刻意收起守將謝家強，但無奈羅拔圖卻於賽事中領紅牌而停賽，不過強調仍有足夠人腳作調動：「謝家強本身有微傷，但唔係好大問題，最重要係佢都有4張黃牌在身，所以唔想冒險，呢場佢應該可以上陣。」

上仗作客不敵理文的東方龍獅，在聯賽跌落第3並落後富力6分，主教練李志堅坦言球員表現努力，但大意下讓對手取得入球，加上球隊浪費事不少機會而落敗。儘管「堅Sir」承認聯賽爭標被動，但期望明年增兵後會有所改進，特別強調希望能以勝仗去結束2019︰「無可否認富力進攻能力好強，走勢亦好順，我哋唯有畀啲耐性去應付今仗，希望可以踢場好波，入到決賽！」對於球隊在長達3周的休戰期後，便出現4日2戰的頻密賽程，「堅Sir」坦承不是理想的備戰環境，但對手亦面對着類似的情況，尤其雙方均有球員代表港隊出戰「東亞盃」，故這方面不會特別擔心，只會盡力爭勝。