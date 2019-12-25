前利物浦中場來投　曼聯願放保羅普巴

曼聯領隊蘇斯克查日前表示，1月轉會市場唔會放走法國中場保羅普巴，不過意大利媒體《都靈體育報》平安夜爆出猛料，話祖雲達斯收購保羅普巴一事取得突破性進展，而當中關鍵一步，就係前利物浦中場安利簡恩成為交易籌碼，令蘇斯克查願意「反口」促成交易！

保羅普巴想離開曼聯已經係公開秘密，重返祖雲達斯係佢心水選擇，《都靈體育報》今次爆料被英國傳媒廣泛報道，祖雲達斯同意將德國國腳安利簡恩送去曼聯，另外再加5,200萬鎊現金轉會費作為條件。雖然曼聯2016年夏天用破世界紀錄轉會費9,000萬鎊收購，不過佢依家只剩18個月合約，身價縮水亦在所難免。

事實上，喺蘇斯克查嘅新體系之下，踢法滋油嘅保羅普巴完全唔啱踢，安利簡恩雖然創造力同腳法唔及保羅普巴，不過防守力、活力同爛打都係曼聯中場所需要嘅特質。現年25歲嘅安利簡恩之前踢利物浦成名，不過轉投祖雲達斯後慢慢失寵，今季更加被踢出球隊歐聯大軍名單，為咗打救職業生涯，「變節」去曼聯亦在所不惜。

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