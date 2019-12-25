改朝換代！2019葡萄牙最佳球員唔係C朗

喺球壇威足十幾年嘅葡萄牙巨星C朗，今年表現雖然有多少跌Watt，搞到喺金球獎選舉屈居第三，但話晒都係葡萄牙球王，返到祖家，點計都應該係葡萄牙球壇第一人。不過，喺葡萄牙權威體育媒體《球報》選出嘅2019年葡萄牙最佳球員，竟然唔係C朗，而係今年天價加盟馬德里體育會嘅祖奧菲歷斯。呢個20歲新星仲話自己細細個就睇C朗踢波，C朗係佢偶像，似係要話畀C朗聽，依家輪到佢嘅年代囉！

祖奧菲歷斯家陣人氣有幾勁？睇吓當地《紀錄報》評估佢身價達1.26億歐元，仲話佢係葡萄牙史上最貴球員，完全當C朗冇到。對於自己嘅超驚人身價，呢位前賓菲加中場話：「今年一月嗰陣，我又點估得到呢一年會咁樣度過，現實比想像中更瘋狂。天呀！我身價竟然達1.26億歐元，但點都好，我唔會畀高身價嚇親自己，我唔會有壓力。我喺賓菲加擔正，踢出高水準，然後贏到葡超冠軍，入埋國家隊，之後加盟馬德里體育會，仲贏埋金童獎添！短時間內，我突然擁有好多。」

提起前輩C朗，祖奧菲歷斯表現：「C朗係我童年偶像，佢各方面都係我榜樣。佢好細個已經係世界最佳，佢係獨一無二，創造緊歷史。佢讚我係球壇新現象？我幾鍾意聽佢咁講。我依家20歲，同C朗仲有好大差距，但係我唔會驚，總之C朗係唔可以複製，我只想做祖奧菲歷斯。」

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