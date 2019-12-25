【東體爭議】蘇B話普巴係全球最好中場

英超聖誕新年快車展開，曼聯會喺周五凌晨主場迎戰紐卡素。「紅魔鬼」領隊蘇斯克查喺賽前記招講到，佢哋陣內有個全球最佳中場回歸，隨時會正選上陣，不過「魔迷」近幾年睇住班波表現反反覆覆，想搵個世界頂級球星都冇，究竟「蘇B」你講緊邊位呀？

唔使估喇，原來「蘇B」口中嘅全球最佳中場，咪就係一向麻煩多多，上陣後備登場交咗幾球較具威脅傳送嘅保羅普巴囉！查實普巴嚟緊一月會唔會被賣走都未知，不過「蘇B」就懶得理，一於繼續吹捧咗先，仲提到可能畀佢今場復任正選：「我哋仲要睇吓佢上場踢完嘅感覺，上場佢後備上陣表現好好，真係特別好。我當然希望佢擔正，因為佢可以令球隊變得更好。佢可以踢中場任何位置，係個完美嘅全能中場。佢可以由好深嘅位置作出精準長傳，能夠令全隊表現提升，就好似上周末一樣。」

查實「蘇B」記唔記得佢哋上場輸咗畀屈福特，就算當時有普巴後備入場，都係追唔番：「佢可以根據比賽調整自己角色，呢個就係擁有普巴嘅美妙之處。佢係全世界最好嘅全能中場，可以完美出任任何位置，好高興佢回歸。」唔知有幾多「魔迷」感覺想嘔呢？

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。