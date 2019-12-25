兄妹拍住上　聖誕願望：唔想習慣輸波

「我在後面頂住，哥哥就負責網前得分。」王康怡說。「王氏兄妹」甚少談心事，平日話題大概只限於「今晚食乜餸」，網球場上二人卻有種特別的默契，連哥哥王康傑都不禁大讚：「打混雙往往女方都成為被攻擊的對象，但我很喜歡和阿妹合作打比賽，因為她打後場好穩陣，令我很放心。」2019年年尾，這對本地網球兄妹檔第1次贏得「香港中華游樂會全港網球公開賽」混雙冠軍，亦成為賽事31年來首對兄妹組合獲此殊榮。

■圖、文：余樂詩、伍靖華

衝擊大滿貫Cody有大志

雅加達亞運代表王康傑（Jack）17歲轉為全職運動員，今年17歲的妹妹王康怡（Cody）也選擇了同一條道路。受惠於EFG HKTA Tour Team的支持，Cody海外比賽時獲物理治療師、體能教練等支援，表現亦因而顯著提升，今年她於各項賽事勇奪多個冠軍，包括10月在泰國華欣贏得首個成年組錦標，成為本地網壇的矚目新星。9月她與加拿大球手Melodie Collard首度合作，出戰美國網球公開賽青年組女雙賽事成功打進4強。面對法國組合，她們落後一盤下追平，決勝盤最終僅輸10比12，只差一步打進大滿貫決賽。

目標成為全能型球手

「沒有想過我和大滿貫決賽的距離可以這麼近，我希望再加強進攻能力，成為一個全能型球手。」身高1米52的Cody比其他網球選手身型較嬌小，攻守兼備才可減少不必要的體力消耗。每年的混雙比賽不多，Cody期待與哥哥有更多同場上陣的機會，同時希望明年在大滿貫青少年賽取得更好的成績，為升上成人組比賽前留下美好回憶。

擺脫傷患Jack重燃網球火

因為傷患問題，今年21歲的Jack狀態未如理想，和妹妹合作贏得的CRC全港網球公開賽混雙冠軍算是為今年「埋個好尾」。「今次是我和妹妹首次在這個賽事合作，結果令人意想不到。雖然打過很多雙打賽事，但和妹妹合作感覺很不同，因為是由我擔當領導的一方。」見到妹妹今年表現突飛猛進，Jack也點頭微笑，「希望阿妹下年打得更好。」

這天，王康傑一早已經進行兩課操練，到下午訪問的時候他已經累壞了，拍照時候眼睛幾乎睜不開。「對不起，今天還未睡午覺。」他揉着眼睛說。今年奔波於復健、訓練和比賽，早已令他身心俱疲，難得今年聖誕放假，他笑說終於可以和朋友旅行「叉電」。「哈哈，好襯你！」Cody望着哥哥失笑。頭戴聖誕帽的Jack拿起手機自拍，笑得像個孩子。2019年即將結束，他的新年願望除了運動員會許的「身體健康」，還有：「不想習慣輸球。」

台維斯盃迎新挑戰

以往很少受傷的Jack今年接二連三受傷，令他無法集中比賽，ATP排名亦大幅下滑。「最近很多比賽，包括台維斯盃都很快就輸掉，我好想記起去年亞運那種好想贏的感覺，重新追求勝利。」香港隊於今屆「台維斯盃亞洲／大洋洲區第2組」不敵中華台北，無緣取得改制後明年3月世界組一組升降賽門票。來年的台維斯盃，香港將會惡鬥波蘭，Jack表示十分期待迎接更大的挑戰：「肯定會更難打，但我相信會是新的體驗。」王氏兄妹來年繼續各自修行，期待見證二人再次突破自己。

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