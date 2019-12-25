馬列斯爆響口　曼城又多一位經典忠臣離隊

曼城老將大衞施華今季後離隊，早已經公告天下，不過原來「藍月亮」今季陣中，仲極有戈能有多一位名將走人，呢個就係巴西球星費蘭甸奴。話說曼城中場馬列斯日前同隊友班捷文文迪參與《天空體育》一個節目，同主持玩快問快答遊戲，點知馬列斯就唔小心爆響口，洩露咗費蘭甸奴離隊嘅大秘密。

據知，當時主持人向馬列斯提問：「邊個已經公布今季結束後會離開曼城？」然後馬列斯就極速回答：「大衞同費蘭甸奴！」呢個時候，連主持人都嚇親，但就打圓場回應：「冇錯，係大衞施華。不過，當時企喺側邊嘅班捷文文迪，就幾乎忍唔到笑，明顯係估唔到馬列斯會將費蘭甸奴離隊一事曝光。

2013年加盟曼城嘅費蘭甸奴，今年已經34歲。佢至今為曼城出戰292場，攻入23球同有25次助攻，喺曼城近年取得偉大成績居功不少。不過，始終都年紀唔輕，間中仲由防守移去踢中堅，面對大量衝撞，如果佢真係季尾走人，唔想再太過搏命，相信球迷都唔會意外。

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