完美的煩惱！高普對南野拓實唔知點算好

英超利物浦上星期從奧地利班霸薩爾斯堡簽入日本前鋒南野拓實，雖然呢位星級新兵要到1月1日先正式嚟晏菲路報到，但「紅軍」領隊高普已經開始要為佢煩惱。原來，高普認為位位日本球星實力近乎完美，就係因為太好，根本唔知擺佢踢咩位先好？

高普喺尋日記招被問到有關南野拓實，佢咁回應：「我哋究竟要點用佢呢？尤其係短時間內？從長遠角度睇，佢一定幫到我哋，呢樣實在好明顯。我好期待同佢合作，但距離佢正式嚟報到仲有3場波，我諗我要利用呢段時間，好好諗吓畀佢踢咩位？」

根據《每日郵報》分析，由於南野拓實踢法全面，既可踢中鋒，又可以踢中場，因此高普可以考慮畀佢拍住穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼踢三箭頭，但就要將羅拔圖法明奴抽起做後備。另一個做法，就係擺南野拓實落進攻中場位，好似依家阿歷士張伯倫個位，等佢喺三箭頭後面組織進攻。

高普之後再補充：「從我哋對南野拓實嘅了解，佢好多方面都好夾利物浦。佢嘅球技，尤其係喺佢面對緊逼時嘅決定、佢嘅速度、佢對失波後搶回控球權嘅渴望，以至佢對對手施加嘅壓逼等，統統都令人好滿意。佢之前一直都係咁踢，皆因薩爾斯堡嘅足球理念同我哋好似。佢真係好優秀，但真正帶出咩效果，都要經實戰先睇到。」

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