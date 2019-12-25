冇天理！「隱形人」連格有得加薪續約

曼聯近年表現最差、最乞人憎球員，一定非連格莫屬，呢位27歲英格蘭國腳身為進攻中場，但2019年從未為曼聯喺英超入波或者助攻，猶如「隱形人」。

最令人髮指係曼聯仍然準備同連格續約，仲會大幅加佢50%人工至15萬鎊(約150萬港元)周薪。

被網民寸為「連美斯」嘅連格上場英超對屈福特，單刀射高，成為輸波罪人之一，呢種情況已非第一次，根據Opta統計，連格已經連續1500分鐘未喺英超入波或助攻。

連格對上1次喺英超助攻，已經係2018年12月28日對哈特斯菲爾德，而最近1次喺英超入波，更加要數到2018年12月22日對卡迪夫城。

至於連格今季唯一入球係11月尾歐霸盃作客對艾斯坦拿射入，但曼聯該場最終都係輸波，亦係今屆歐霸盃至今唯一敗仗，就算佢入波都係「黑腳」。

連格屬於曼聯青訓產品，會方似乎特別關照「親生仔」，即使連格2021年夏天先至約滿，但英國《每日星報》及《ESPN》都指紅魔鬼已決定同佢續約，並由現時10萬鎊周薪，增加至15萬鎊(約150萬港元)周薪，呢個數額比熱刺中場基斯甸艾歷臣現時人工多近一倍，更加突顯曼聯薪酬制度嘅荒謬。

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