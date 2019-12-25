高級銀牌　格食格！東方龍獅率先入決賽

東方龍獅迪高(左)被富力R&F林柱機剷到飛起。 (何彥霆攝)

「高級組銀牌賽」4強戰聖誕日（25日）假旺角大球場上演「入球騷」，東方龍獅憑艾華頓梅開二度，加上林嘉緯、基頓及利馬各入一球，以5比3擊敗富力R&F，進身決賽。

東方龍獅開賽僅2分鐘便先開紀錄，利馬開出罰球送入禁區省中隊友，艾華頓於門前抽射入網。賽事戰至14分鐘，東方再有入球進帳，林嘉緯把握周煜辰失誤射成2比0，協助球隊帶着領先兩球的優勢入更衣室。

落後兩球的富力於下半場換入利安高加強攻力，而這位巴西前鋒則於49分鐘在禁區頂遠射地波建功，球隊隨後於60分鐘扳平，伊高沙托尼左路角球傳予謝家強後柱頂成2比2平手。得勢不饒人的富力於75分鐘更成功反超前，迪布利憑一己之力扭過多名敵衞後，腳面拉射遠柱入網，將比數改寫成3比2。

富力隨後更換人白鶴和艾瑪臣加強防守，惟此舉未能奏效，反被東方的基頓於84分鐘近門頂入成3比3。士氣如虹的東方5分鐘後更有利馬燙射死角破網，再次取得領先優勢。補時階段，富力空群而出卻暴露出更多空位予東方反擊，92分鐘艾華頓快放搏得梁諾恆犯規，後者更直接領紅被逐，而艾華頓則在96分鐘射入個人今場第二球，把比數鎖定為5比3，率先殺入決賽。

東方龍獅主教練李志堅賽後表示，對手是一支具有攻力的球隊，並指假若上半場能入多一球，富力於換邊後未必能有信心力追，不過整體而言球員以傾盡全力，一眾球員亦有不俗的發揮，儘管出現了一些錯失，但最重要是隊中前線球員能夠做好本份，並且稱讚林嘉緯是役表現出色。

攻入一球助球隊再度領先的利馬則謂：「這場比賽十分困難，但我們奮戰到最後一刻，慶幸最終能夠取得勝利。我很開心能夠取得入球協助球隊取得決賽席位，這一切都是因為日常的刻苦訓練，以及弟弟般奴的幫忙。這個入球是一份很好的聖誕禮物，我會與般奴和其他家庭成員一同渡過聖誕佳節。」