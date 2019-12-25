【人物誌】19歲左路之王　可以代替孫興民

熱刺左翼孫興民上訴失敗，需要停賽3場，將缺陣整個聖誕快車賽期，包括無緣對白禮頓、諾域治、修咸頓，到底會由邊位仁兄頂替老孫嘅位置，備受關注。

表面上熱刺冇乜左翼人選，但其實隱藏1位「左路之王」，就係年僅19歲嘅賴恩施斯隆，呢位英格蘭小國腳可以勝任左翼同左閘，換言之可以一人踢晒整條左路，啱晒領隊摩連奴要求球員助攻助守嘅戰術思維。

出身於富咸青訓系統嘅賴恩施斯隆，16歲已為富咸一隊上陣，並迅速成為主力，其中2017/18年球季於英冠上陣46場入15球，協助球隊升上英超，佢喺上季英超亦上陣35場入2球，但富咸降班，熱刺以2500萬鎊收購呢位天才球員，的確抵到爛。

摩連奴亦有意栽培賴恩施斯隆，今屆歐聯作客貝爾格萊德紅星，75分鐘佢入替孫興民，並助攻基斯甸艾歷臣入波，效率一流。最後1場歐聯分組賽對拜仁慕尼黑，更加畀賴恩施斯隆踢足全場，雖然係例行公事，但都有助呢位小將吸收大賽經驗。

孫興民停賽3場之下，正係賴恩施斯隆爭取上位嘅大好機會。

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