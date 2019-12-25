巴利唔入流　前紅軍巨星2019跌價冠全球

2019年快將結束，著名網站《轉會市場》近日做咗個統計，列出過去呢一年身價下跌排名榜，結果令人意外係，同皇馬反晒面嘅加里夫巴利，雖然身價大跌4,000萬歐元，但都只係排第5，反而由巴塞外借拜仁嘅巴西球星菲臘比古天奴先係「跌價王」，身價單年蒸發7,000萬歐元，認真誇張！

強如當今兩大球王美斯同C朗，過去一年都因為年紀漸長，身價出現下跌，其中美斯跌價2,000萬歐元排27，C朗就跌價2,500萬歐元排第16。不過相比起嚟，古天奴就真係跌得誇張，年初佢仲被評為值1.4億歐元，點知一年過去，經歷年中由巴塞外借去拜仁，即使佢暑假曾幫巴西贏得美洲國家盃，但最後全年身價依然喪跌5成，只淨番7,000萬歐元。

睇番個跌價榜，值得留意係，由第2名馬些路到第6位「大聖爺」，5人分別來自西甲兩大班霸巴塞同皇馬，其中「地上最強」佔兩人，「銀河艦隊」就有3個。如果計埋「跌價王」古天奴都係上半年踢緊巴塞，就證明只要係巴皇兩隊踢唔掂，你就預咗身價倒退，唔再值錢啦！

2019年球員跌價榜(只列前10位)

排名 球員/球會 跌價(歐元) 市值(歐元)

1 菲臘比古天奴/拜仁慕尼黑 -7,000萬 7,000萬

2 馬些路/皇家馬德里 -5,000萬 2,000萬

3 拿傑迪錫/巴塞隆拿 -4,000萬 2,500萬

4 布斯基斯/巴塞隆拿 -4.000萬 3,500萬

5 馬高阿辛斯奧/皇家馬德里 -4,000萬 4,000萬

5 加里夫巴利/皇家馬德里 -4,000萬 4,000萬

7 卡雲尼/巴黎聖日耳門 -3,000萬 2,500萬

8 湯馬士林馬/馬德里體育會 -3,000萬 3,000萬

9 烏姆迪迪/巴塞隆拿 -3,000萬 4,000萬

9 費基亞/貝迪斯 -3,000萬 4,000萬

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