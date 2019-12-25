「黃綠大戰」爭決賽權！理文熱鬥和富大埔

理文和富大埔火熱交鋒！儘管已是12月尾，但本港氣溫持續高企，適逢「拆禮物日」，周四(26日)下午「高級組銀牌賽」上演4強大戰，由理文對陣和富大埔。兩軍近況可謂天淵之別，到底是理文延續強勢創歷史，還是和富大埔谷底反彈，在這熱辣辣的Boxing Day成功「拆禮物」？另外，香港足球總會繼續向首200名12歲或以下兒童送贈門票乙張，一同歡度佳節！（on.cc東網周四下午4時直播）

首次打入高級組銀牌4強的理文近況極佳，12月各項賽事取得全勝佳績，與本港天氣同樣火熱。上仗他們更在陣容不整下，利用罰球戰術擊敗強敵東方龍獅，助教曾昭達盛讚於該仗射入唯一入球的中場悍將顏樂楓，喜見此子今季射門能力大有改善。不過「達Sir」明言，該仗球員付出120%勇挫強敵，雖對士氣有正面影響，惟事隔3天再次披甲，如何協助球員恢復體力成為今仗一大課題。

另外，「達Sir」認為大埔縱有金玟基停賽，但仍有孫銘謙可替補其位置，因此絕不能輕視對手。人腳方面，隊長列斯奧因傷上陣成疑，幸好上場停賽的中堅迪奧高刑滿復出，加上主力射手尼迪利去仗亦未有上陣，相信理文今仗能以較完整的陣容應戰。

力爭連續兩屆打入決賽的和富大埔，自踏入12月後走勢疲弱，2戰皆以落敗告終。不僅於此，南韓前鋒金玟基更於上場領紅，今仗需作壁上觀，總監兼主教練馮凱文坦言影響大，需要在部署上作調整，惟狀態亦令「馮Sir」感到憂慮：「我哋比理文有利嘅地方係休息期比較長，但係勞高、杜度、陸志豪都係啱啱傷愈復出，加上辛祖同孫銘謙喺香港隊嘅上陣時間唔多，所以我擔心球員比賽狀態唔夠。」

大埔在月初曾以1比4不敵理文，今兩軍再次交手，「馮Sir」表示該仗受制於陣容不整而影響部署。他亦強調雖然現時球隊陣容較完整，但仍需在防守上加強，畢竟今場是淘汰賽，若然被對手取得領先優勢，比賽就會變得困難，球員亦需好好控制體力留放，以準備加時作賽。