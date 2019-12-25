【阿King】車仔唔使買人 留住韋利安就夠

車路士早前上訴成功，解除轉會禁令，可於下月簽入新球員，但其實呢支倫敦勁旅現時首要工作，並非收購球星，而係應該同韋利安續約，留住呢位鎮隊之寶。

車仔由林柏特執教下，推行年輕化，韋利安成為少數「資深主力」，佢嘅大賽經驗對於球隊更加顯得重要，關鍵時刻往往可發揮重要作用。

最明顯例子係上場英超對熱刺，呢位31歲巴西國腳梅開二度，將車仔由瀕臨失去前4位，拉番上安全地帶。

韋利安將於明夏約滿，下個月就可以同其他球會傾加盟問題，盛傳巴塞隆拿有意簽佢。不過，韋利安表示，會以同車仔續約作為優先考慮，畀晒提示，希望車仔開出新合約。

雖然韋利安唔算年輕，但仍然當打，就算車仔高價收購1位球星，都未必可以取代韋利安嘅作用。車仔同佢續約，肯定比簽新球員划算，更何況免轉會費放走一位大將，對球會而言亦唔符合經濟效益，所以林伯唔使考慮咁多，直接同韋利安續約啦。

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