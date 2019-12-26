全球最貴11人陣容！利物浦防線最值錢
2019年12月26日 00:05
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(Getty Images)
德國《轉會市場》選出全球最貴11人陣容，利物浦成為大贏家，有4人入選，曼城及巴黎聖日耳門(PSG)各有2人，車路士、皇馬、馬體會各1人。
利物浦以進攻銳利見稱，但原來後衞都好值錢，4位入圍球員之中有3位係後衞，包括華基爾雲迪積克(VVD)、阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣，3人總值2.9億歐元，最令人意外係右閘阿諾特值1.1億歐元，仲貴過中堅VVD。
紅軍「埃及文明」鋒線只有沙迪奧文尼入圍，亦係紅軍最貴球員，估計佢身價達1.5億歐元，比佢3年前由修咸頓加盟利物浦時，升值近4倍。
英超最貴球員係史達寧，估值達1.6億歐元，同PSG球星尼馬睇齊，而全球最高身價球員名銜屬於另一位PSG前鋒基利安麥巴比，達到2億歐元，反觀兩大球王美斯同C朗都冇份。
最貴11人陣容
門將
奧比歷(1億歐元,馬體會)
後衞
阿歷山大阿諾特(1.1億歐元,利物浦)
華基爾雲迪積克(1億歐元,利物浦)
安德魯羅拔臣(8000萬歐元,利物浦)
華拉尼(8000萬歐元,皇馬)
中場
史達寧(1.6億歐元,曼城)
奇雲迪布尼(1.5億歐元,曼城)
沙迪奧文尼(1.5億歐元,利物浦)
尼高路簡迪(1億歐元,車路士)
前鋒
基利安麥巴比(2億歐元,巴黎聖日耳門)
尼馬(1.6億歐元,巴黎聖日耳門)
註：1歐元兌8.65港元
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