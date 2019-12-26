【東體爭議】朴智星勁定係孫興民醒？

朴智星勁定孫興民勁啲？對於韓國呢種近似張飛同岳飛邊個好打啲嘅網上熱話，謙遜嘅朴智星主動認低威，話自己唔及「民仔」。

收山之後，朴智星除咗擔任曼聯宣傳大使，仲成立咗個JS Foundation支援體育成績出眾嘅學生，過去7年間，就使咗2.1億韓圜（約140.4萬港元）援助203名學生。早幾日，「星仔」以理事長身分主持典禮，向本年度24名得獎學生頒贈獎學金，仲對有志向體育發展嘅學生傳授經驗：「大家要識得咁去諗，就係我一切都要做到最好，唔放棄夢想，因為我係一個才華橫溢嘅運動員。」

隨後就有記者問佢點樣睇「朴孫大戰」，一個中場同一個前鋒點比較好呢？朴智星笑住咁答：「我依家好尷尬，如果你達到孫興民嘅水平，就唔應該攞我嚟比較。英超聯賽嘅水準、影響力愈嚟愈大，呢個就係孫興民技術愈嚟愈好嘅原因。喺當前情況下，根本無法比較。」「星仔」對呢位後輩讚不絕口，仲話係代表住韓國球員以至亞洲球員嘅最大勝利，象徵住亞洲足球影響力愈嚟愈大。

當有媒體問到熱剌如果對住曼聯，朴智星會支持邊一邊？「星仔」答得好有技巧：「我係唔會支持熱剌嘅，但係會支持孫興民，球隊我梗係撐曼聯啦。」咁即係點？