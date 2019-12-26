聖誕「戀」咁嚟！侯克離婚即搞前妻侄女

效力中超上海上港嘅巴西前鋒侯克，最近成為球壇話題人物，除咗有傳佢想離開中國去西甲搵食外，侯克喺聖誕節前更宣布有新戀情，而對象竟然係前妻嘅閨密兼侄女！消息曝光後，唔少球迷都戥侯克難堪，事關呢段戀情令輩份大混亂，侯克將來要改口叫前妻做姑姑！

前巴西國腳侯克今年7月份，宣布同結婚12年嘅伊蘭(Iran Souza)離婚，兩人已經育有3個仔女，離婚後3個仔女都跟住侯克喺上海生活。勢估唔到，巴西媒體《UOL》爆料，侯克喺10月份已經另結新歡，侯克近日更加透過經理人公開戀情，新歡係31歲嘅卡米娜(Camila)，而佢更係伊蘭最好感情嘅侄女，伊蘭社交網更有大量兩人嘅合照。

侯克經理人表示：「侯克之前已經打電話同卡米娜嘅家人講呢件事(拍拖)，侯克嘅婚姻喺7月已經結束，卡米娜亦都單身幾個月，佢哋10月開始約會，侯克想主動公開呢個消息，避免有更有流言同謊言，佢覺得冇嘢值得隱瞞。」

對於呢段「出位」戀情，中國網民紛紛提出輩份大混亂嘅擔憂：「如果結咗婚，前妻就變姑姑」、「第日有家庭聚會，啲仔女應該叫媽媽定叫姑婆？」「如果侯克同卡米娜再生一個，就可以四代同堂了」......

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