阿仙奴「曼聯化」　阿迪達埋班重魔味

阿仙奴之前22年都用同一個領隊(雲格)，但係呢1個月就已經有3個領隊揸旗，新上任嘅阿迪達亦全力打造自己班底，日前公布佢嘅教練團人選，唔少大有來頭人物，而且仲有好大陣「紅魔味」添！

今次係阿迪達首次擔正做主帥，所以教練團亦要重頭打造，佢日前宣布4個助手人選，除咗過去1個月嘅看守領隊龍格保繼續留隊，西班牙龍門教練簡拿柏雲亦由賓福特加盟，不過最受注目嘅，就係華特同史杜雲保兩位經驗豐富嘅前曼聯助教來投。

英格蘭教練華特，曾經喺曼聯做莫耶斯嘅副手，佢曾經喺英格蘭國家隊、紐卡素同愛華頓效力，最近工作就係喺阿士東維拉做總監；至於荷蘭籍教練史杜雲保更加把炮，佢係尹戈爾教曼聯嗰陣嘅副手，早年教荷蘭U17贏過2屆歐洲國家盃冠軍，佢甚至曾經「坐正」執教比利時球隊亨克。

史杜雲保依家仲係威爾斯國家隊助教，雖然佢暫時仍會兼任威爾斯領隊傑斯助手，直到明夏歐國盃決賽周完結為止，不過喺大賽前得力助手被撬，據報傑斯覺得好失望。

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