【特稿】拆禮物之王 曼聯呢日冇得輸！
2019年12月26日 07:02
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今季化身英超「羅賓漢」嘅曼聯，對住前列份子未輸過，但對住下游球隊都頻頻「送分」，周四(26號)深夜主場迎戰紐卡素，唔少球迷都擔心「紅魔鬼」會甩轆。不過，曼聯原來亦都係英超史上「拆禮物之王」，佢哋喺Boxing Day出賽嘅勝率高達80%，認真犀利！
曼聯歷來25次喺「拆禮物日」踢英超，一共錄得20勝3和2負佳績，平均每場搶得2.52分，第2位嘅阿仙奴都係得2.14分(見表)，更加有利嘅係，曼聯今場對手紐卡素係「拆禮物日」輸波最多球隊，歷來21次出賽輸咗13場，平均每場只搶.076分，睇嚟曼聯呢3分好穩陣喎！
【拆禮物日成績Top5】
曼聯 25戰 20勝 3和 2負 平均得分2.52
阿仙奴 21戰 13勝 6和 2負 平均得分2.14
利物浦 23戰 14勝 5和 4負 平均得分2.04
熱刺 23戰 13勝 7和 3負 平均得分2.00
車路士 25戰 12勝 9和 4負 平均得分1.80
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