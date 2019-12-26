【英超】阿迪達、肥安第1擊玩邊科？

Boxing Day英超戲碼場場精彩，阿仙奴同愛華頓都值得球迷留意，皆因佢哋嘅新主帥今晚齊亮相，梗係想贏波攞禮物啦！今晚阿仙奴會作客般尼茅夫，西班牙少帥阿迪達，做咗「兵工廠」新領隊之後，全世界都留意住佢，睇下佢有咩辦法可以提升「兵工廠」實力，最近佢就同18歲嘅青訓產品卡拉克續約，留住呢位天才中堅，的確阿仙奴嘅中堅位置，係球隊近年最大弱點。

至於愛華頓就會主場對住般尼，呢一戰係意大利名帥安察洛堤重返英超嘅第一擊，60歲嘅「肥安」曾經帶住車路士贏英超，係有料之人，佢上任後話過「拖肥糖」嘅球員絕對唔差，最近佢哋和咗幾場，睇下呢場可唔可以贏波開香檳先！

直播表

周四4:00pm◢高級組銀牌◢理文◢Vs◢和富大埔

on.cc 東網

周四8:30pm◢英超◢熱刺◢Vs◢白禮頓

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周四11:00pm◢英超◢車路士◢Vs◢修咸頓

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周四11:00pm◢英超◢般尼茅夫◢Vs◢阿仙奴

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周四11:00pm◢英超◢水晶宮◢Vs◢韋斯咸

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周四11:00pm◢英超◢愛華頓◢Vs◢般尼

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周四11:00pm◢英超◢阿士東維拉◢Vs◢諾域治

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周四11:00pm◢英超◢錫菲聯◢Vs◢屈福特

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周五1:30am◢英超◢曼聯◢Vs◢紐卡素

Now 621

周五4:00am◢英超◢李斯特城◢Vs◢利物浦

Now 621、611