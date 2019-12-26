年度神射手出爐　美斯都要排佢後面做老二

距離2019年結束仲有幾日，西班牙《馬卡報》近日都為今年球壇神射手做總結，結果效力巴塞隆拿嘅阿根廷球王美斯，雖然全年轟入50球之多，都只能排第2，而排喺佢前面就係拜仁慕尼黑嘅波蘭入球機器羅拔利雲度夫斯基，佢今年足足入咗54球之多。至於排第3位則仲可能有變數，事關現時排喺第3嘅巴黎聖日耳門射手基利安麥巴比，累積係入咗44球，只係較第4位曼城嘅史達寧多3球，不過由於曼城喺年底前仲有兩場波，依然仲有一線機會反超。

講到呢度，大家或者會奇怪，葡萄牙球王C朗呢？原來過檔咗去意甲祖雲達斯嘅C朗，今年的確跌Watt，只係入得39球，現時排名第6，仲差過效力中超廣州富力嘅艾蘭沙維，後者喺2019年入咗40球，啱啱好騎住C朗。

2019年度射手榜

排名/球員(球會/國家隊) 入球

1/羅拔利雲度夫斯基(拜仁/波蘭) 54球

2/美斯(巴塞/阿根廷) 50球

3/基利安麥巴比(PSG/法國) 44球

4/史達寧(曼城/英格蘭) 41球*

5/艾蘭沙維(廣州富力/以色列) 40球

6/C朗拿度(祖雲達斯/葡萄牙) 39球

6/摩尼路斯(格拉斯哥流浪/哥倫比亞) 39球

8/卡路士韋拿(FC洛杉磯/墨西哥) 38球

9/史波拿(施洛雲/斯洛文尼亞) 36球

9/加比爾巴保沙(法林明高/巴西) 36球

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