與民為敵！阿迪達死攬一人得罪全廠迷

英超阿仙奴新帥阿迪達上任冇耐，今晚將會首度領軍出師，對於球隊現時陣容，呢位前曼城助教當然要趁一月轉會窗重開執執佢。不過，根據《鏡報》報道，原來阿迪達已經出手挽留之前同球迷鬧得勁唔愉快嘅格列沙加，仲話一直都勁欣賞佢。總之阿迪達就懶理球迷聲音，實行與民為敵都要留人，呢個決定唔知佢會得罪幾多廠迷，隨時影響埋自己前途添！

十月份對水晶宮之前被換走，格列沙加喺離場一刻向球迷爆粗，之後就係佢開始被時任領隊艾美利棄用，形成非走不可局面，直到近期先見番佢出場。雖然連「廠迷」都唔撐，不過阿迪達反而原來好欣賞呢位瑞士球星，佢話：「仲記得我2016年離開阿仙奴去曼城，展開我嘅教波生涯，我哋當時就要搵呢個位置球員，格列沙加就係我嘅目標人物其中一員。我真係好欣賞佢，當日阿仙奴簽佢，我都好開心，我當時諗佢一定會成為好利害嘅球員。」

對於格列沙加依家情況，阿迪達話：「佢曾經有過好出色表現，依家就困咗喺個艱難情況，隨時會爆炸一樣。但我好開心，見到佢近期同大家關係有所改善，我相信球迷都會對佢抱有正面態度，佢自己都一樣。當然，我都明白要徹底改變情況，由好差到好好係非常之難，只係我覺得我哋依家向緊個正確方向行走。」

最後，阿迪達透露曾私底下同格列沙加傾過：「我同佢講我有幾欣賞佢，預期佢表現係點，話佢知佢對球隊有幾重要。我嚟呢度係幫佢，我希望佢感受到大家係支持佢，唔止我一個，係全隊都撐。只要我帶番佢去正軌，球迷都會支持佢。我想畀番佢信心同指引，然後，希望佢順利做番我預期嘅佢啦！」

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