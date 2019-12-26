羅渣士一個原因睇死利物浦難建皇朝

英超今晚上演榜首戰，由「一哥」利物浦作客次席李斯特城。「紅軍」家陣喺聯賽榜帶離「李城」10分，仲要打少場，爭標形勢大好。大戰當前，「李城」嘅前「紅軍」領隊羅渣士出招大玩心理戰，佢話依家嘅利物浦真係無人可阻，不過講到要好似八十年代杜格利殊嗰陣創造出皇朝，根本就冇可能喎！

利物浦喺1980至1990年間，先後7次稱霸英格蘭最頂級聯賽，羅渣士認為依家呢隊冇可能做出同樣佳績：「佢哋真係勁到爆，我諗冇人會話唔係。佢哋一定好想贏聯賽冠軍，尤其係上季只差少少做到。不過當有日佢哋贏得冠軍，又會想將來繼續贏，就好似依家情況，佢哋贏完歐聯又贏世冠盃，梗想贏多啲。每支頂級球隊都想打造屬於自己嘅皇朝，不過喺新世代真係難過以前好多，事關依家有好多球隊都有驚人財力。」

呢位前利物浦領隊進一步解釋：「好多年前，嚟嚟去去都係嗰幾隊友有錢，因此佢哋可以帶出好多，贏得多次冠軍，但今時唔同往日喇！」講完歷史，羅帥仲話希望要打破利物浦今季英超不敗身添：「佢哋真係冇得彈，就算踢得唔好都有成績，呢個就係冠軍心理質素，最緊要係表現穩定嘛！不過，紀錄總係要嚟打破，我哋當然希望成為打破佢哋不敗身球隊。」

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