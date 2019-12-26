大想頭！孤寒巴塞要華爾維迪慳買國米雙星

西甲踏入歇冬，不過西班牙嘅《每日體育報》就爆出一單猛料，話班霸巴塞隆拿高層近排轉咗心意，有意畀主帥華爾維迪喺季尾約滿繼續留任，仲話畀出7,500萬歐元佢買人添！

根據合約，華爾維迪雖然係今季尾約滿，但就有一年優先續約權，不過本身一直傳緊巴塞唔想同佢續約，想話搵荷蘭國家隊領隊兼巴塞名將朗奴高文接手，只係依家班高層又玩改變主意，先改用番華爾維迪，但報道補充話一切都要等三、四月份睇埋成績先可以有最後決定。

另外，報道仲話佢哋預留7,500萬歐元去斟巴塞雙星，包括前鋒拿達路馬天尼斯同中場史提芬奴辛斯。不過，被視為蘇亞雷斯接班人嘅拿達唁馬天尼斯，據聞個買斷合約價高達1.1億歐元，而被視為「新沙維」嘅史提芬奴辛斯都唔慌平，7,500萬歐元「畢直」唔加碼的話，如意算盤應該打唔響。

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