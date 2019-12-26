【總結】李安納搞掂湖人孖寶　破聖誕紀錄

球迷最期待的聖誕矚目大戰，湖人超級孖寶表現受克制，勒邦占士完場前致命三分球被封截，加上李安納今仗轟入了全場最高的35分，帶領快艇以111比106贏得這場「洛杉磯打吡」，並向湖人送上四連敗。

勒邦占士今仗復出交出「雙雙」，得到23分9個籃板10次助攻，但在關鍵時刻射失了罰球，而完場前的三分球被對手成功封截，安東尼戴維斯發揮都屬一般，球隊取得24分，反而湖人得分最高的是古絲馬，為球隊攻入25分；不過，快艇王牌李安納表現更搶鏡，為球隊貢獻35分12個籃板5次助攻，他在第四節末段打出6比0的小高潮拉開優勢，一度落後15分的情況下成功逆轉，李安納的得分亦創下了快艇隊史的聖誕得分紀錄。

至於另一場聖誕大戰公鹿對住76人，最終作客以109比121落敗，「字母哥」此仗27投8中，其中三分球7中0，連續23場命中三分球紀錄斷攬，全場得到18分14籃板7助攻，表現差強人意。76人這仗表現相當出色，全隊三分球44投21中，其中單場三分球命中數追平了隊史紀錄。

今日戰果(前者主場)

金塊 100:112 塘鵝

速龍 102:118 塞爾特人

76人 121:109 公鹿

勇士 116:104 火箭

湖人 106:111 快艇

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