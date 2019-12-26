【直播】理文熱鬥和富大埔爭銀牌決賽
2019年12月26日 15:00
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理文和富大埔火熱交鋒！儘管已是12月尾，但本港氣溫持續高企，適逢「拆禮物日」，周四(26日)下午「高級組銀牌賽」上演4強大戰，由理文對陣和富大埔。兩軍近況可謂天淵之別，到底是理文延續強勢創歷史，還是和富大埔谷底反彈，在這熱辣辣的Boxing Day成功「拆禮物」？另外，香港足球總會繼續向首200名12歲或以下兒童送贈門票乙張，一同歡度佳節！（on.cc東網周四下午4時直播）
理文今仗有射手尼迪利缺陣，以基華尼頓擔任前鋒，聯同李康廉、鄭兆均於前線攻堅。而大埔則由陳文輝頂替金玟基，並與辛祖、勞高組成進攻三叉戟。雙方正選陣容如下：
理文正選陣容：
88 袁皓俊 [GK]
5 余煒廉
7 李康廉
10 亞哥斯達
11 鄭兆均
16 顏樂楓 [C]
18 黃炎堃
29 余沛康
31 迪奧高
77 沙普夫
91 基華尼頓
和富大埔正選陣容：
19 陸平中 [GK]
3 雲美亞斯
4 中村祐人
5 杜度 [C]
6 廖偉業
9 辛祖
10 陸志豪
11 勞高
17 陳文輝
23 孫銘謙
24 唐道碧