【直播】理文熱鬥和富大埔爭銀牌決賽

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理文和富大埔火熱交鋒！儘管已是12月尾，但本港氣溫持續高企，適逢「拆禮物日」，周四(26日)下午「高級組銀牌賽」上演4強大戰，由理文對陣和富大埔。兩軍近況可謂天淵之別，到底是理文延續強勢創歷史，還是和富大埔谷底反彈，在這熱辣辣的Boxing Day成功「拆禮物」？另外，香港足球總會繼續向首200名12歲或以下兒童送贈門票乙張，一同歡度佳節！（on.cc東網周四下午4時直播）

理文今仗有射手尼迪利缺陣，以基華尼頓擔任前鋒，聯同李康廉、鄭兆均於前線攻堅。而大埔則由陳文輝頂替金玟基，並與辛祖、勞高組成進攻三叉戟。雙方正選陣容如下：

理文正選陣容：

88 袁皓俊 [GK]

5 余煒廉

7 李康廉

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

16 顏樂楓 [C]

18 黃炎堃

29 余沛康

31 迪奧高

77 沙普夫

91 基華尼頓

和富大埔正選陣容：

19 陸平中 [GK]

3 雲美亞斯

4 中村祐人

5 杜度 [C]

6 廖偉業

9 辛祖

10 陸志豪

11 勞高

17 陳文輝

23 孫銘謙

24 唐道碧