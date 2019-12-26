勁過美斯C朗　拿玻里射手一瓣冠絕5大聯賽

提起荷西卡利祖，熟波嘅朋友都知，呢位係拿玻里箭頭，皇馬青訓產品，唔係唔好波，但未算最頂級。不過唔講你唔知，原來呢位32歲前鋒係過去10年間，歐洲5大聯賽除門將以外出場次數最多球員，巨星如美斯、C朗，又或者係鐵人如布斯基斯或占士米拿等，統統都要企埋一邊呀！

2019年就快結束，亦即係本世紀第二個十年即將完結，今日西班牙《阿斯報》就做咗呢項有趣統計，發現多位五大聯賽絕對主力嘅出場次數，都係冇人及得上荷西卡利祖。睇番最近10年，荷西卡利祖合共為包括愛斯賓奴、皇馬同拿玻里踢咗351場聯賽，以些微差距力壓夏沙特(348場)、美斯(343場)、基沙文(338場)，以及蒙彼利埃守將干基(334場)，成為歐洲5大聯賽出勤王。

究竟10年踢351場聯賽係咩概念？即係平均每季踢35場，喺西甲同意甲都係廿隊嚟講，亦即係全季38場頂盡缺席3場，相當勤力。事實上，荷西卡利祖喺包括14/15、15/16同17/18三個球季都係全勤踢足38場，大大小小無分大賽定例行公事都落場搏命，絕對係職業球員專家態度嘅典範。

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