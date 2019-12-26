簡東拿偉論：睇曼聯比賽　似阿伯做愛！

曼聯經典名宿、「大帝」簡東拿，一向係紅魔鬼天字第一號擁躉，睇到本季愛隊表現，當然係擰晒頭，佢用一個最生動嘅比喻、一語道破當中嘅無奈同唏噓：睇曼聯比賽，就好似老人家盡力去做愛一樣，點努力都係力不從心，令各方面都失望而回！

曼聯本季變羅賓漢，有力雙殺車路士、擊敗曼城、熱刺、李斯特城，更令利物浦聯賽失分而回，但卻可以輸畀屈福特、般尼茅夫、紐卡素同韋斯咸，又打和錫菲聯同阿士東維拉等。你話佢贏唔到咩又唔係，但對住弱旅就變軟腳蟹，今季曼聯球迷真係辛苦。

簡東拿最近接受訪問時表示：「曼聯喺我心入面有好特別嘅位置。但依家睇曼聯比賽，就好似阿伯想做愛一樣。佢會用盡一切努力，但去到最後各方面都會有啲失望。」轉個頭今年53歲嘅簡東拿就補充番，「我啱啱講阿伯做愛，但對唔住我絕對唔係講緊自己，呢個只係個比喻。曼聯方面呢，佢哋好快就會強勢回歸，因為紅魔鬼係全球最大球會。」曼聯今晚深夜就會主場對紐卡素，唔知佢哋今場係後生仔定阿伯呢？

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