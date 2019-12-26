高級銀牌　理文攞埋另一個決賽席位！

「高級組銀牌」於周四「拆禮物日」（26日）舉行，由理文火併和富大埔。理文憑藉亞哥斯達、基華尼頓、沙普夫各入一球，以3比0擊敗大埔，取得另一個決賽席位，將與東方龍獅爭奪冠軍。

上半場雙方互有攻守，6分鐘，理文前鋒基華尼頓快放入禁區後窄位起腳，被陸平中接實。大埔雖有陸平中化險為夷，但後衞廖偉業則因為與基華尼頓發生碰撞，需即時退下火線並由楊賜麟入替。13分鐘，大埔中場陸志豪趁迪奧高解圍不遠，第一時間窩利施射，惜未能命中目標。2分鐘後，大埔差點開紀錄，楊賜麟推順後燙射，袁皓俊拍出不遠，辛祖近門補射卻被迪奧高成功護空門。18分鐘，輪到理文得黃金機會，李康廉接應基華尼頓直線，推入禁區起腳僅柱邊出界。理文雖取得控球權，但大埔的反擊更具威脅，28分鐘，勞高中圈附近笠射；4分鐘後，陸志豪接應橫傳後撞射，惟兩次攻門都未能考驗袁皓俊。戰至36分鐘，理文終開紀錄，李康廉妙傳予鄭兆均，後者第一時間撞射雖然被出迎的陸平中化解，但仍有亞哥斯達及時補中，替理文取得領先優勢。此時失守的大埔更「賠了夫人又折兵」，陸平中與鄭兆均相撞後，前者在接受長時間治療後繼續作賽。聯同比賽初段廖偉業的受傷，而球證亦補時10分鐘以作補償。

球證鳴笛示意比賽重開後，節奏未有因為長時間閒置而減慢，雙方更合演攻防戰，而氣氛亦更見熱烈。49分鐘先有基華尼頓接應李康廉橫傳後近射，被敵衞成功護空門。1分鐘後，勞高於右路推入中間射近柱，卻被袁皓俊橫身接實。然而，負傷續戰的陸平中始終未能完成上半場賽事，於52分鐘需由擔架抬離場，同時由後備門將何鋭頂替上陣。隨著基華尼頓於59分鐘的突擊未能轉化成入球，上半場宣告完結，理文以1比0領先大埔。

易邊後，理文差點再下一城，49分鐘基華尼頓半單刀機會，惜最後一腳被唐道碧封阻。1分鐘後，大埔險些收復失地，辛祖橫傳，勞高順勢燙射，被袁皓俊飛身撲出。53分鐘，亞哥斯達送前，李康廉控定後抽射，惜被何鋭拍出。2分鐘後，基華尼頓再獲單刀機會，惜未竟全功。65分鐘，先有基華尼頓禁區頂燙射，及後再有顏樂楓衝前狂抽，惟兩次都敵不過大埔的血肉城牆。大埔仍未放棄，78分鐘，辛祖接應罰球搖頂，惜角度太正被袁皓俊接實。未能扳平之餘，1分鐘後，理文便由基華尼頓擴大比數至2比0。然而，大埔職球員認為入球越位在先，繼而向球證投訴，大埔總監兼主教練馮凱文和辛祖更被罰一面黃牌。及後馮凱文被旁證指踢水樽，領第二面黃牌被逐，成為港超首位領兩黃一紅被逐的主帥，而大埔球迷亦向球場投擲雜物洩憤。

比賽重開後，領先兩球的理文仍未有收手，89分鐘，基華尼頓底線前「No Look Pass」，沙普夫射入空門，將比數鎖定為3比0，同時取得決賽入場卷，將於下年2月9日於旺角大球場與東方龍獅爭奪季內第一項錦標。