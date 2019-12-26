亞哥斯達同Gil入波跳晒舞　背後有秘密

「拆禮物日」舉行的「高級組銀牌賽」4強大戰，理文憑亞哥斯達（Jony）、基華尼頓（Gil）和沙普夫的入球，以3比0力挫和富大埔殺入決賽。其中，為球隊貢獻1入球、1助攻的Jony賽後大爆，與巴西隊友Gil如此好默契的秘密。

基於首席射手尼迪利仍需缺陣的情況下，理文今場續以基華尼頓任前鋒，而亞哥斯達則從後協助，為前場球員創造不少攻勢。這名阿根廷進攻中場，上半場更藉一腳補中建功，為球隊射入先拔頭籌一球，下半場亦為隊友基華尼頓送上助攻，成理文今場大勝關鍵。他在賽後自評表現不俗，亦讚揚球隊發揮不錯。對於決賽對手為強隊東方龍獅，Jony自言暫未給予自己太大壓力，並認為理文有足夠實力與之匹敵：「今場完咗我哋有10幾日假期，依家去諗決賽係太早嘅事。我知道東方係一隊好強嘅球隊，但我哋理文亦都唔係弱隊，而且世事冇嘢係冇可能，我相信我哋可以同佢哋戰鬥到底。」

有趣的是，亞哥斯達在36分鐘入球後，與同屬南美球員的基華尼頓，合演了一場舞蹈慶祝，他對此解釋：「我同Gil住埋同一個屋苑，好好朋友，所以我哋一早夾定如果對方入波就一齊跳番part舞，哈哈！」Jony還透露，在剛過去的聖誕節，他一家人和Gil一同歡度了佳節，還一起共進南美聖誕大餐呢！